В ГИБДД Уфы предупреждают об опасностях на дорогах из-за обильного снегопада

В Уфе ночью и утром 21 февраля наблюдается ухудшение погодных условий, обильный снегопад. В связи с этим столичная госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением, а также напомнила о правилах поведения на проезжей части.



«В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении машинами. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности. Пешеходам особенно важно позаботиться о собственной безопасности — при переходе проезжей части оценить дорожную ситуацию и начинать ее переход только убедившись, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода», — дали рекомендации в УГИБДД Уфы.