Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация не примет в свои ряды блогеров, а также авторов Telegram-каналов и создателей контента на YouTube. Его слова приводит ТАСС.

«Есть такая поговорка: «Если все журналисты, то никто не журналист». Нет, мы блогеров, ютуберов и авторов Telegram-каналов в СЖР не принимаем, потому что мы считаем, что они не профессиональные журналисты», — пояснил Владимир Соловьев.

Как уточнил глава СЖР, в союз могут вступить только сотрудники СМИ, зарегистрированных в официальном порядке.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на расширенном заседании коллегии агентства по печати и СМИ РБ представителям журналистского сообщества республики вручили государственные награды, а также почетные грамоты и благодарственные письма.