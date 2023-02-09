Журналистам Башкирии вручили государственные награды

Сегодня на расширенном заседании коллегии агентства по печати и СМИ Башкирии журналистам республики вручили государственные награды, а также почетные грамоты и благодарственные письма ведомства.
Заместитель главного редактора «Башинформ» Ольга Горюнова и экс-заместитель гендиректора издательского дома «Республика Башкортостан» Талгат Марданов указом Главы региона были удостоены почетных званий «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ».
Благодарностью Радия Хабирова поощрены заведующие отделами образования и государства и права газеты «Республика Башкортостан» Гульдар Якшигулова и Рамиля Мусина.
Награду они получили из рук первого заместителя руководителя администрации Главы региона Урала Кильсенбаева, который отметил, что на фоне обилия фейковых новостей в соцсетях и информационной войны против России журналисты Башкортостана успешно справляются с главной задачей: объективно и оперативно информировать жителей республики о происходящих событиях, благодаря чему жители республики возвращаются к официальным СМИ, теряя доверие к соцсетям и прочим недостоверным источникам.
Благодарственным письмом агентства по печати и СМИ отмечены и. о. главного бухгалтера «Башинформа» Екатерина Амплева и начальник организационно-кадрового отдела агентства Елена Хазиева.
Кроме того, «Башинформ» наградили за активную работу и профессиональное продвижение СМИ в социальных медиа, особое внимание к увеличению своей аудитории в интернете и уникальный контент.
Почетной грамоты министерства культуры республики удостоены редактор ТРК «Башкортостан» РБ Лилия Ишмуллина и режиссер канала «Курай ТВ» Айзиля Кутушева.
Руководитель агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев вручил грамоты и благодарственные письма представителям канала БСТ, радио «Спутник FM» и «Юлдаш», продюсерского центра «Вся Уфа», издания «Восход» и других.
Также журналистские коллективы поощрили Всемирный курултай башкир и общественная палата РБ. Руководитель аппарата ОП РБ Шамиль Валеев вручил благодарственные письма "за значительный вклад в развитие гражданского общества Республики Башкортостан" главному редактору агентства "Башинформ" Руслану Шарафутдинову и его заместителю Ольге Горюновой, а также представителям других СМИ .
Отдельную благодарность «Башинформу» выразили за освещение бескорыстных дел и гражданских инициатив жителей региона в рамках проекта «Ярҙам — время добрых дел».