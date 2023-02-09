Журналистам Башкирии вручили государственные награды

Также журналистские коллективы поощрили Всемирный курултай башкир и общественная палата РБ. Руководитель аппарата ОП РБ Шамиль Валеев вручил благодарственные письма "за значительный вклад в развитие гражданского общества Республики Башкортостан" главному редактору агентства "Башинформ" Руслану Шарафутдинову и его заместителю Ольге Горюновой, а также представителям других СМИ .

Отдельную благодарность «Башинформу» выразили за освещение бескорыстных дел и гражданских инициатив жителей региона в рамках проекта «Ярҙам — время добрых дел».