Урал Кильсенбаев: Жители Башкирии возвращаются к официальным СМИ

Обилие фейковых новостей в социальных сетях, намеренное искажение действительности, настоящая война, которая развернулась сейчас против России в информационном пространстве, все это привело к тому, что жители Башкортостана вновь возвращаются к официальным средствам массовой информации. Именно там они перепроверяют новости, перестав верить тому, что идет через социальные сети, мессенджеры и чаты. А потому главная задача, которая стоит сейчас перед СМИ республики — доводить объективную, правдивую информацию до людей.

С таким заявлением выступил на расширенной коллегии агентства по печати и СМИ республики первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев.

«Мир изменился. За год с начала специальной военной операции произошли значительные изменения в геополитике. Западные элиты какими были, такими и остались, колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народ на первый и иные сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм в России. Это слова верховного главнокомандующего России. И цитата актуальна сегодня как никогда. В действительности же, несмотря на информационные выпады, грязную работу западных стран, уровень доверия президенту России Владимиру Владимировичу Путину не уменьшился, а возрос. Уровень доверия Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову не уменьшился, а возрос. Люди видят реальные дела и действия. Шесть седьмых населения Земли отказались выступать против России в санкционной войне. Это говорит о том, что все наши действия объективны. Но в феврале прошлого года мы столкнулись с неимоверной информационной войной, которая была нацелена как на российское общество, так и на отдельно взятых людей. И, конечно же, основная угроза – распространение дезинформации в соцсетях, в зарубежных СМИ, что формирует протестные настроения, основанные на страхах. И здесь очень важна ваша работа, начиная от обычных районных газет, заканчивая государственными телевидением, информационными службами, «Башинформом», - подчеркнул Урал Кильсенбаев, выступая перед медиасообществом Башкирии.

По его словам, весь этот вал грязной информации, на самом деле, сыграл положительную роль. Общество перестало верить во все, что попадает через интернет, соцсети, телеграм-каналы, ватсап, чаты и так далее. Начало перепроверять информацию, получаемую через телефон, читая наши центральные издания, газеты, журналы.

«Я знаю, что здесь присутствует достаточно большое количество руководителей районных изданий. Мы возвращаемся к тому, что снова общество, наше окружение начинают приходить к вам и спрашивать: "Я получил такую-то информацию в телеграм-канале, а это правда?" То есть человек, общество перестали доверять информации в телефоне и начали перепроверять через живых людей, через лидеров общественного мнения, и это очень важно. Важно, чтобы мы все не растеряли это доверие нашего общества. А чтобы не потерять это доверие, вроде бы не так много и нужно, но в то же время и много. Не нужно врать, не нужно приукрашивать. Надо говорить объективную правду. Тем более что именно такую задачу по объективному информированию жителей республики о том, как живет Башкортостан, какие социальные и экономические процессы идут в республике, ставит перед медиасообществом Глава Башкортостана Радий Хабиров. Особенно сейчас, в условиях жесточайшей информационной войны. Вы, журналисты, как раз и можете объединить общество, перерабатывая темы через призму человеческих желаний, стремлений, мечтаний, ценностей. Объявленный Главой РБ в 2023 году Год полезных дел для малой родины, внимание к человеку, его мечтам, желаниям — вот что может объединить общество. В погоне за рейтингами и лайками не забывайте о человеке, о гражданине, который находится на другой стороне. Объективность и правда - это самое главное», - отметил Урал Кильсенбаев.

По его словам, важно подавать новости именно через призму человека, общества. В качестве примера Урал Кильсенбаев привел проект информационного агентства «Башинформ» - «Ярҙам — время добрых дел», где мы рассказываем о людях, бескорыстно помогающих близким, односельчанам, своей малой родине. В масштабах республики это проекты «Атайсал» - о меценатстве для малой родины, программа поддержки местных инициатив.

«Как раз вокруг таких тем, как восстановление родника в деревне, приведение в порядок кладбища общими усилиями мы можем объединиться», - подчеркнул Урал Кильсенбаев, призвав журналистов акцентироваться на освещении добрых, полезных каждому человеку и республике в целом дел. Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» РБ.