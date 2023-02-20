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Сегодня, 20:18

В Салавате и Стерлитамаке проведут инвентаризацию выбросов в атмосферу

Минэклогии РБ анонсировало инвентаризацию качественных параметров воздуха городов Салават и Стерлитамак жители которых часто жалуются на неприятные техногенные запахи. Ранее   зампред правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание по вопросам качества атмосферного воздуха в этих муниципалитетов, отметив, что власти всех уровней всё чаще получают жалобы граждан на качество атмосферного воздуха в городах Башкирии.

Она отметила, что от руководства региона и предприятий-загрязнителей жители ждут подробных разъяснений о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации, и особенно контролю за выбросами в период неблагоприятных метеорологических условий (режим НМУ).

«В новый список городов – участников расширенного эксперимента по квотированию выбросов и проекта “Чистый воздух” вошли города, в которых зафиксирован высокий или очень высокий уровень загрязнения. Это существенно отражается на качестве жизни граждан. Стерлитамак и Салават – наглядные тому примеры. В таких населённых пунктах необходимо принимать дополнительные меры по минимизации воздействия, слышать граждан и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов по экологической модернизации», – подчеркнула Виктория Абрамченко.

Вице-премьер поручила минприроды, росприроднадзору совместно с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвентаризацию выбросов, а также составить сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха.

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