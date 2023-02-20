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Сегодня, 12:35

В Башкирии растёт конкурс при поступлении в колледжи - Радий Хабиров

пресс-служба Главы Башкирии
Фото:пресс-служба Главы Башкирии

В Башкирии растёт конкурс при поступлении в колледжи. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства 20 февраля сообщил Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, важную роль в этом сыграла принятая в республике программа по капитальному ремонту учреждений среднего профессионального образования.

«На прошлой неделе мы посмотрели, как работает обновленный Уфимский машиностроительный колледж. Вы посмотрите, в каких условиях теперь ребята учатся, — показал он видеоклип, снятый по итогам визита. — Мы неплохо начали приводить порядок материальную базу колледжей: учебные корпуса, общежития, мастерские. После этого повысился конкурс в колледжи. Все это благодаря тем средствам, которые нам удается получить за победу в конкурсах на федеральные гранты, и финансированию из регионального бюджета».

Радий Хабиров добавил, что с начала реализации программы капитальный ремонт проведен  в 11 колледжах республики. «Всего у нас их 96. В последующие годы нужно продолжить эту работу и последовательно изыскивать средства для  укрепления материальной базы колледжей», — сказал Глава Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», 16 февраля Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Уфимского машиностроительного колледжа.

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