Радий Хабиров посетил Уфимский машиностроительный колледж

16 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Уфимского машиностроительного колледжа. История учебного заведения началась в 1941 году, когда было создано фабрично-заводское училище по профессиям металлообработки.

Сам колледж был образован после реорганизации путем присоединения двух образовательных учреждений начального профессионального образования — лицея № 2 и лицея № 52 имени М. А. Ферина в 2014 году.

В 2022 году республика выиграла грант по федеральной программе «Профессионалитет» в сумме 100 млн рублей. На базе колледжа был создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли. В его создание также были привлечены средства республиканского бюджета в размере 114,5 млн рублей, 30 млн вложил основной работодатель колледжа ОДК-УМПО.

«В состав центра вошли 7 лабораторий и 4 мастерские, видеостудия, коворкинг, конференц-зал, обновленные спортивные и актовые залы. Было закуплено и установлено современное оборудование, произведен капитальный ремонт учебного корпуса, административного здания и общежития. Все наши учебные планы разрабатываются и согласовываются совместно с работодателем. Отрадно отметить, что 60 процентов учебного процесса ребята проходят в учебно-производственном центре Ростеха на базе ОДК — УМПО, где работают на станках, которые установлены на производстве. Срок обучения по специальностям сейчас составляет два года, но при этом качество обучения, компетенции и квалификация выпускников не страдают», — рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Глава республики познакомился с работой учащихся колледжа в новых мастерских «Металлообработка», «Слесарная обработка металла», «Контроль качества», «Конструкционные материалы» и «Механика и монтаж». Во время общения с ними они рассказали Радию Хабирову, что после окончания колледжа пойдут работать в ОДК-УМПО. Ежегодная потребность предприятия в новых кадрах составляет порядка 600 - 700 человек. В прошлом учебном году в рамках «Профессионалитета» было набрано 570 студентов. По словам Айбулата Хажина, учитывая потребности предприятия за два года количество бюджетных мест будет увеличено на 250.

Заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» Николай Лютов отметил, что когда выпускники приходят трудоустраиваться на предприятие, они подтверждают свои рабочие разряды и начинают работать на производстве, получая хорошею заработную плату. Например, слесари по металлообработке 4 разряда могут получать порядка 80 тысяч рублей, а инспектора контроля качества, где в основном работают девушки, 57 тысяч рублей.

«Вы приняли мудрое решение, вложившись в создание этого центра при колледже. Мы видим, как преобразилось учебное заведение, и внешний вид радует глаз, содержание учебного процесса вышло на новый уровень и видно, как горят глаза у ребят», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики также осмотрел видеостудию Jalinga, спортзал, конференц-зал и актовый зал.

Директор колледжа Булат Мусин отметил, что на сегодняшний день у них обучается 1492 студента, половина из них по целевым договорам с ОДК-УМПО.

«Мы смогли улучшить и социальные условия для наших студентов, отремонтировали общежитие на 256 мест, где проживает 227 студентов, не только из Башкортостана, но и соседних регионов», — рассказал директор учебного заведения.

Радий Хабиров оценил условия проживания в общежитии и пообщался там со студентами.

«Нам здесь очень комфортно, обновилась мебель, мягкий инвентарь, у нас новые душевые, кухни. Созданы все условия для проживания», — рассказали ребята.

В колледже созданы условия и для занятия спортом, действуют восемь спортивных секций.

«В Башкортостане в последние годы мы начали уделять серьезное внимание улучшению материально-технической базы колледжей, и мы наблюдаем, что в республике растет престиж рабочих профессий, растет конкурс в среднеспециальные учебные заведения. К нам едут поступать молодые люди из соседних регионов. При этом в приграничных районах, где мы наблюдали отток молодежи, которая ехала поступать в другие субъекты, за последние два года мы открыли 4 филиала медколледжей. Таким образом мы решаем и кадровый вопрос в здравоохранении. Мы живем в конкурентной среде, где идет борьба за трудовые ресурсы, поэтому и предпринимаем такие шаги», — резюмировал Глава Башкортостана.