Уфимский хоспис примет первых пациентов в июне 2023 года

Уфимский хоспис примет первых пациентов в конце июня 2023 года. Решение принято, сказал Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства 20 февраля. Он отметил, что строительство хосписа ведется за счет внебюджетных источников, что достаточно сложно в нынешнее время.

«Мы решили, что хоспис будет запущен в конце июня 2023 года. Я всем поручение дал: и городу, и минтруду, и медикам. Работайте, пожалуйста, чтобы к концу июня он был готов принять первых своих пациентов. Это очень важно», — добавил руководить республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Уфимский хоспис расположен в южной части города, общая площадь зданий — около 13 тысяч кв. метров. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых — для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. На территории учреждения также оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.