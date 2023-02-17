Стало известно, когда в Уфе достроят и откроют Республиканский хоспис

17 февраля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил комплекс зданий республиканского хосписа, который возводят для оказания паллиативной помощи взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями.

Объект расположен в южной части города, общая площадь зданий – около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. На территории учреждения также оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.

Генеральный директор АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительный комитет» Марат Васимов рассказал Главе региона, что все наружные работы, кроме сезонных, уже выполнены, осталось уложить финальный слой асфальта, также обустроить входные зоны с каждой палаты на улицу с укладкой мягкого покрытия, с наступлением тепла закончить озеленение и благоустройство территории. Внутри здания строители ведут чистовую отделку с установкой дверей и монтажом натяжных потолков, в марте планируют приступить к укладке полов. Уже готовы к использованию газовая котельная, дизельная электростанция, инженерные сети отопления, электро- и водоснабжения. Всего на объекте трудятся 118 рабочих. Для хосписа также закуплена часть медицинского оборудования.

Глава Башкортостана осмотрел помещения нового объекта, одну из палат с четырехместным размещением.

Радий Хабиров поблагодарил всех строителей и меценатов, оказавших поддержку в строительстве хосписа, и отметил, что республика очень нуждается в подобном учреждении. Напомним, пожертвования на создание хосписа вносят жители республики. Кроме того, ряд строительно-монтажных работ в качестве благотворительной помощи выполнили предприятия и организации Башкортостана.

Радий Хабиров поручил Минздраву республики предусмотреть проведение в здании хосписа учебных практик для студентов БГМУ и медколледжей, а также обучения и повышения квалификации для врачей – специалистов паллиативной медицины.

«Объект находится в высокой степени строительной готовности, через два-три месяца строители обещают завершить свои работы, определенное время займет лицензирование. Планируем, что в июле этого года хоспис примет первых пациентов. Это первый хоспис в нашей республике, а в таком масштабном варианте – первый в России, при этом спроектированный именно под хоспис. Обычно под такие учреждения приспосабливали уже существующие объекты. Мы стараемся создать здесь комфортные условия, сделали бассейн, внутри два зимних сада. В хосписе мы разместим Центр паллиативной помощи, а также филиалы соответствующих кафедр нашего медуниверситета и уфимского медколледжа. В хосписе будут проходить практику студенты, также будут организованы шесть медицинских бригад для оказания специализированной паллиативной помощи на дому. Мы делаем очень благое дело. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогает нам строить наш хоспис», - отметил Радий Хабиров.