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Сегодня, 13:31

Уфимская художница нарисовала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

Евгения Сковарт
Фото:Евгения Сковарт

Уфимская художница Евгения Сковарт нарисовала портрет Муртазы Рахимова на карте республики. Свою работу она приурочила к 40 дням со дня смерти первого президента Башкирии. Как рассказала агентству «Башинформ» Евгения, работа выполнена в технике картографический арт, которую придумал британский художник Эд Файрберн.

«Я всегда хотела попробовать так нарисовать, но не было подходящего героя, сильной и значимой личности. Рахимов же значимая фигура для Башкирии и навсегда останется в ее истории. Именно поэтому была выбрана карта республики для портрета», - пояснила Евгения Сковарт.

Напомним, первого руководителя Башкирии не стало на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания проходила в Уфе. Проститься с первым президентом Башкирии прибыл Владимир Путин. Муртазу Рахимова похоронили на мусульманском кладбище. На прошлой неделе Радий Хабиров подписал указ об увековечении имени Муртазы Губайдулловича.

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Автор:Ляйсан Закирова
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