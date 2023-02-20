Уфимская художница нарисовала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

Уфимская художница Евгения Сковарт нарисовала портрет Муртазы Рахимова на карте республики. Свою работу она приурочила к 40 дням со дня смерти первого президента Башкирии. Как рассказала агентству «Башинформ» Евгения, работа выполнена в технике картографический арт, которую придумал британский художник Эд Файрберн.

«Я всегда хотела попробовать так нарисовать, но не было подходящего героя, сильной и значимой личности. Рахимов же значимая фигура для Башкирии и навсегда останется в ее истории. Именно поэтому была выбрана карта республики для портрета», - пояснила Евгения Сковарт.

Напомним, первого руководителя Башкирии не стало на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания проходила в Уфе. Проститься с первым президентом Башкирии прибыл Владимир Путин. Муртазу Рахимова похоронили на мусульманском кладбище. На прошлой неделе Радий Хабиров подписал указ об увековечении имени Муртазы Губайдулловича.