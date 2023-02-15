Опубликован указ Радия Хабирова об увековечении памяти первого президента Башкирии

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ Главы Башкортостана Радия Хабирова об увековечении памяти Муртазы Рахимова — первого президента республики.

Как отмечается в документе, Муртаза Губайдуллович Рахимов — выдающийся политический и общественный деятель, внесший огромный вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана.

Его именем будут названы Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 и Башкирская гимназия села Мраково.

Кроме того, правительство республики должно внести предложения по присвоению имени Муртазы Рахимова одному из республиканских образовательных учреждений, а администрация Уфы — одной из центральных улиц столицы региона.

В Уфе также появится памятник первому президенту Башкортостана и мемориальная доска на доме, где проживал Муртаза Рахимов, а в его родной деревне Таваканово Кугарчинского района — музей.

В Национальном музее республики начнут сбор фонда материалов о деятельности первого президента Башкирии, а к 90-летию со дня его рождения (в 2024 году) выпустят биографическую энциклопедию о нём, информировал ранее «Башинформ».