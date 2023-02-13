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Сегодня, 19:57

Стало известно, как в Башкортостане увековечат память о Муртазе Рахимове

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти выдающегося политического и общественного деятеля, первого президента республики Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Его именем будут названы Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 и Башкирская гимназия села Мраково.

Кроме того, правительство республики должно внести предложения по присвоению имени Муртазы Рахимова одному из республиканских образовательных учреждений, а администрация Уфы – одной из центральных улиц столицы региона.

В Уфе также появится памятник первому президенту Башкортостана и мемориальная доска на доме, где проживал Муртаза Рахимов, а в его родной деревне Таваканово Кугарчинского района – музей.

В Национальном музее республики начнут сбор фонда материалов о деятельности первого президента Башкирии, а к 90-летию со дня его рождения (в 2024 году) выпустят биографическую энциклопедию о нём.

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