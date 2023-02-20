Радий Хабиров призвал коллег участвовать в мероприятиях по случаю Международного дня родного языка

21 февраля будет отмечаться Международный день родного языка. Глава Башкортостана сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства отметил, что завтра в республике будет проведено много мероприятий, посвященных этой дате, и призвал своих коллег принять активное участие в них.

Международный день родного языка был установлен 17 ноября 1999 года на 30-й генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с целью сохранения и развития языкового и культурного разнообразия и поддержки многоязычного образования.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в школах республики пройдут линейки, пятиминутки на уроках истории, обществознания, русского языка и литературы, а также внеклассные мероприятия, утренние приветствия детей и учителей на родных языках в национальных костюмах.

21 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» пройдет литературная встреча «Величие родного языка в литературе».