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Сегодня, 12:29

Школы Башкирии отметят Международный день родного языка

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Школы Башкирии отпразднуют Международный день родного языка, который традиционно отмечается в мире 21 февраля.

Как сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин, в рамках этой даты в учебных заведениях пройдут линейки, пятиминутки на уроках истории, обществознания, русского языка и литературы, а также внеклассные мероприятия, утренние приветствия детей и учителей на родных языках в национальных костюмах.

Кроме того, в рамках праздника состоятся книжные акции, презентации профильных учебников, межрегиональная полилингвальная олимпиада «Агидель» и другие мероприятия.

Ранее «Башинформ» писал, что 21 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» пройдет литературная встреча «Величие родного языка в литературе».

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