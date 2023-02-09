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Сегодня, 10:51

В Уфе отметят Международный день родных языков

В конгресс-холле «Торатау» пройдет литературная встреча «Величие родного языка в литературе».

21 февраля, в Международный день родных языков, Национальный литературный музей совместно с Домом дружбы народов Республики Башкортостан проведет литературную встречу, посвященную творческой деятельности известных поэтов - Мустая Карима, Габдуллы Тукая, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова. Встреча состоится в конгресс-холле «Торатау», начало мероприятия в 15.00.

В программе встречи предусмотрены выступления народных поэтов Республики Башкортостан Рашита Шакура, Кадима Аралбая, ученого-языковеда Фирдаус Хисамитдиновой, руководителей национально-культурных центров, общественных деятелей о дружбе и совместной творческой деятельности указанных писателей, переводах произведений с родного на государственные языки Российской Федерации, выступления учащихся воскресных школ на родном языке.

По информации пресс-службы Национального литературного музея, литературная встреча «Величие родного языка в литературе» открывает фестиваль «Литературный букет» – «Әҙәби гөлләмә», который проводится в течение года в рамках государственной политики по созданию условий для сохранения, изучения и популяризации государственных и родных языков народов Республики Башкортостан.

В программу фестиваля включены календарные даты, связанные с языковыми, литературными праздниками, также памятные даты, имеющие отношение к поэзии, писательству, чтению, мероприятия, охватывающие значимые литературные даты. В рамках фестиваля запланированы к проведению конкурсы межрегионального и республиканского уровня. Закрытие фестиваля «Литературный букет» – «Әҙәби гөлләмә» состоится 14 декабря в День башкирского языка.

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