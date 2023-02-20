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Сегодня, 12:56

Глава Башкирии поручил разобраться с программой благоустройства «Башкирские дворики»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Жители Башкирии активно стали интересоваться программой «Башкирские дворики». В систему «Инцидент менеджмент» ЦУРа за минувшую неделю поступило в четыре раза больше сообщений по данной теме по сравнению с предыдущими семи днями. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил заместитель начальника управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.

«Администрация Уфы опубликовала список дворов, которые будут благоустроены по данной программе. И, соответственно, появились обращения жителей, которые спрашивают, включат их двор в программу или нет, и как в нее попасть», - разъяснил Черенков.

Глава Башкирии поручил и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой подготовить доклад о ходе реализации программы «Башкирские дворики».

«Разберите по полкам, как с жителям обсуждали реализацию программы, все ли опубликовали перечень [дворов, которые будут благоустроены – прим. ред.], конкурсные процедуры когда открываются и закрываются, и, конечно, когда непосредственно начинаются и завершаются работы. Назовите «красные зоны», поименно глав муниципалитетов, кто не выполняет или плохо выполняет эту работу. Будем разбираться», - сказал Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», ремонтные работы во дворах по республиканской программе начнутся уже в апреле. В этом году планируют обновить 206 придомовых территорий.

Автор:Ляйсан Закирова
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