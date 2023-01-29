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Вчера, 20:36

Программа «Башкирские дворики» в этом году начнется в апреле и затронет 206 дворов

Два месяца остаётся до начала работ по реализации программы «Башкирские дворики». В настоящий момент уже проходят конкурсные процедуры по отбору подрядчика. По данным министерства ЖКХ РБ, работы начнутся в апреле и затронут 206 дворов. С начала реализации программы с 2019 по 2022 годы в республике обновлено 1120 дворовых территорий.

Финансирование программы проходит следующим образом: 94% средств идёт из бюджета республики, не менее 5% – из бюджета муниципалитета и не менее 1% – за счёт средств собственников помещений МКД. Решение об участии в программе – коллективное. Собственники помещений принимают его на общем собрании. Комиссия в составе представителей администрации и общественных организаций оценивает особенности местности и потребность в благоустройстве.

На собрании жители сами выбирают дизайн-проект будущего двора. После рассмотрения предложения жителей, специалисты с учётом соблюдения нормативных требований формируют техническое задание на проект. Финальный вариант выносится на обсуждение граждан, после чего начинается основная работа.

В обязательный перечень входят: детская площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка, озеленение, места для парковки автомобилей, асфальтирование проездов и тротуаров, установка информационного стенда, устройство наружного освещения, видеонаблюдения, а также малых архитектурных форм.

На всю работу будет дан гарантийный срок – не менее 3 лет. В течение этого периода все недочёты будет исправлять подрядчик. В ближайшее время списки адресов придомовых территорий, где будет проводиться благоустройство, опубликуют сайты местных администраций, также сводная информация будет размещена в специальном разделе официального сайта МинЖКХ: https://house.bashkortostan.ru/activity/14535/

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