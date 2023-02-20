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Сегодня, 14:53

Башкирия была представлена в максимальном числе номинаций всероссийской премии Russian Travel Awards

Башкирия стала одним из регионов-победителей II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой состоялся на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. Республика была представлена в 6 номинациях, завоевав призовые места по четырем.

По словам замдиректора центра развития туризма региона Артура Идельбаева, это наибольшее число номинаций среди всех субъектов страны.

«Хочу отдельно отметить и диплом лауреата премии, присужденный Главе Башкирии Радию Хабирову за большой личный вклад в развитие отечественного туризма. Вместе с ним этой высокой награды были удостоены только два руководителя других регионов - губернаторы Петербурга и Нижегородской области. Это символ признания туристической сферы республики на самом высшем уровне», — поделился с «Башинформом» Артур Идельбаев.

Напомним, Башкирия победила на Russian Travel Awards в номинации «Территория сувенирной туристической продукции» — награда досталась Центру народных художественных промыслов РБ.

Кроме того, республика достигла высоких результатов по направлениям премии «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ» (здесь отметили Национальную туроператорскую компанию), «Территория этнокультурного туризма» (геопарк «Торатау») и «Территория санаторно-оздоровительного туризма» (санаторий «Юматово»).

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил выставить копии дипломов и статуэток в центральном визит-центре геопарка «Торатау».

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