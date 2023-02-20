Башкирия была представлена в максимальном числе номинаций всероссийской премии Russian Travel Awards

Башкирия стала одним из регионов-победителей II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой состоялся на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. Республика была представлена в 6 номинациях, завоевав призовые места по четырем.

По словам замдиректора центра развития туризма региона Артура Идельбаева, это наибольшее число номинаций среди всех субъектов страны.

«Хочу отдельно отметить и диплом лауреата премии, присужденный Главе Башкирии Радию Хабирову за большой личный вклад в развитие отечественного туризма. Вместе с ним этой высокой награды были удостоены только два руководителя других регионов - губернаторы Петербурга и Нижегородской области. Это символ признания туристической сферы республики на самом высшем уровне», — поделился с «Башинформом» Артур Идельбаев.