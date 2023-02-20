Башкирия стала победителем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

Башкирия признана регионом-победителем в номинации «Территория сувенирной туристической продукции» II Всероссийской премии Russian Travel Awards. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил Глава республики Радий Хабиров. Ее итоги подвели на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.

Как добавил Радий Хабиров, Башкирия также заняла призовые места по направлениям «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ», «Территория этнокультурного туризма» и «Территория санаторно-оздоровительного туризма».

Напомним, в 2022 году республика заняла второе место на премии в номинации «Территория этнокультурного туризма», писал «Башинформ».