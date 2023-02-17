В Башкирии растет количество ковид-заболевших

В Башкирии продолжает расти число ковид-заболевших, подчеркнули в министерстве здравоохранения региона.

«Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом более 351,6 тысячи человек, из них 257 — за последние сутки», — сообщили в минздраве.

В стационарах сейчас находятся 166 человек, 108 из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся почти 2 тысячи пациентов. Из них свыше 500 - старше 60 лет.

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины в Башкирии получили более 3,415 млн человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», за минувшую неделю подтверждено 1554 случая заражения новой инфекцией. Это на 63% больше, чем за предыдущие 7 дней. Также в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Показатели за неделю увеличились на 17,6%.

«Мы фиксируем, что потребность в записи к участковым терапевтам выросла. В связи с чем мы провели корректировку расписания врачей. И, соответственно, увеличили им нагрузку», — сообщил накануне на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.