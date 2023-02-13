В Башкирии резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией

В республике зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Башкирии. По словам Айрата Рахматуллина, за неделю подтверждено 1554 случая заражения новой инфекцией. Это на 63% больше, чем за предыдущие 7 дней. Также в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Показатели за неделю увеличились на 17,6%.

«Мы фиксируем, что потребность в записи к участковым терапевтам выросла. В связи с чем мы провели корректировку расписания врачей. И, соответственно, увеличили им нагрузку», - доложил Рахматуллин.