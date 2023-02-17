Новости Башкортостана и Уфы
74.76
+0.56
79.98
+0.41
83.59
-1.55
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:36

В Башкирии еще одна долгожительница отметила вековой юбилей

Азат Сахабиев/vk.com
Фото:Азат Сахабиев/vk.com

Жительница Белебеевского района Елена Васильева отметила вековой юбилей. Она родилась в 1923 году в деревне Барсуки Смоленской области, была третьим ребенком в семье Фрола Сергеевича и Агриппины Исаевны.

Семья жила на отдаленном хуторе, у них были свои земли. Родители трудились не покладая рук – содержали большое хозяйство, сеяли лен, рожь. Имели свой ткацкий станок, на котором ткали полотно, из него и шили себе одежду. В 1938 году после начала коллективизации Сергеевы переехали в Знаменку Белебеевского района.

В годы Великой Отечественной войны Елена Фроловна трудилась на добыче торфа в Давлекановском районе. В мае 1948 года устроилась на работу в Краснознаменский птицесовхоз птичницей и до самой пенсии проработала там.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», а также Большой серебряной медалью ВСХВ «За успехи в Социалистическом сельском хозяйстве».

Вместе с мужем воспитали двоих сыновей. Сейчас у Елены Фроловны трое внуков и пятеро правнуков. Долгожительница окружена заботой и вниманием детей, за матерью ухаживает сын Александр, сообщил глава администрации района Азат Сахабиев.

Днем ранее «Башинформ» писал о том, что сотый день рождения в этом же районе отпраздновала Канзия Гильфанова.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика