В Башкирии еще одна долгожительница отметила вековой юбилей

Жительница Белебеевского района Елена Васильева отметила вековой юбилей. Она родилась в 1923 году в деревне Барсуки Смоленской области, была третьим ребенком в семье Фрола Сергеевича и Агриппины Исаевны.



Семья жила на отдаленном хуторе, у них были свои земли. Родители трудились не покладая рук – содержали большое хозяйство, сеяли лен, рожь. Имели свой ткацкий станок, на котором ткали полотно, из него и шили себе одежду. В 1938 году после начала коллективизации Сергеевы переехали в Знаменку Белебеевского района.



В годы Великой Отечественной войны Елена Фроловна трудилась на добыче торфа в Давлекановском районе. В мае 1948 года устроилась на работу в Краснознаменский птицесовхоз птичницей и до самой пенсии проработала там.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», а также Большой серебряной медалью ВСХВ «За успехи в Социалистическом сельском хозяйстве».



Вместе с мужем воспитали двоих сыновей. Сейчас у Елены Фроловны трое внуков и пятеро правнуков. Долгожительница окружена заботой и вниманием детей, за матерью ухаживает сын Александр, сообщил глава администрации района Азат Сахабиев.

Днем ранее «Башинформ» писал о том, что сотый день рождения в этом же районе отпраздновала Канзия Гильфанова.