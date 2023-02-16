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Сегодня, 07:35

Жительнице Башкирии Канзие Гильфановой исполнилось 100 лет

Азат Сахабиев/vk.com
Фото:Азат Сахабиев/vk.com

15 февраля свое 100-летие отметила долгожительница Белебеевского района Канзия Гильфанова. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации района Азата Сахабиева, в годы Великой Отечественной войны Канзия Насхутдиновна трудилась комбайнером, работала в Кировской области на добыче торфа. В послевоенное время была передовой колхозницей.

Вместе с супругом Мияссаром Шаймухаметовичем обосновались в деревне Акбасар. К сожалению, муж умер рано, поэтому растить детей пришлось одной. Не побоявшись трудностей, работала не покладая рук, подняла на ноги троих дочерей - Флюру, Гульчиру и Минсылу.

«Долгожительница говорит, что главное в жизни - это во всём стараться видеть хорошее, а ещё - с добром относиться к окружающим. Канзия Насхутдиновна пользуется большим уважением среди своих земляков. И сегодня к ее мудрым советам прислушиваются не только дочери, но и шестеро внуков, восемь правнуков и один праправнук», - написал соцсетях Азат Сахабиев.

Автор:Ляйсан Закирова
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