В 2022 году обновлены дороги к 55 садовым товариществам - мэрия Уфы

В прошлом году удалось обновить дороги, ведущие к 55 садовым некоммерческим товариществам в Октябрьском, Демском, Кировском и Калининском районах Уфы, сообщили в мэрии.

На эти цели из республиканского и городского бюджетов было выделено 39 млн рублей. Общая протяженность отремонтированных участков превысила 16,6 километра.

В числе СНТ, к которым уже обновили подъездные дороги — дорога к Демскому кордону протяженностью 1,12 километра. Дорожные работы начались здесь в сентябре прошлого года и были успешно завершены.

Как сообщал ранее «Башинформ», этой дорогой пользуются владельцы участков 22 садовых товариществ. В том числе СНТ «Дубки».

«Это основная центральная дорога на Демский кордон, по которой ездят, можно сказать, все местные садоводы. Сейчас она отремонтирована. Для нас стало по-настоящему знаменательным событием. Мы очень признательны за это», - отметил председатель садового некоммерческого товарищества «Дубки» Ринат Рамазанов.

В числе СНТ Уфы, к которым также уже обновили подъездные дороги — «Проектировщик», «Вишенка», «Зинина поляна», «Буровик», «Тополек», «Дубки», «Заозёрное», «Ветеран», «Яблонька», «Дружба», «Дёмское лесничество», «Заря», «Здоровье», «Рица», «Ясная Поляна», «Восход», «Виктория», «Сосновый бор», «Ягодка», «Озон», «Зелёный мыс», «Маяк», «Журналист», «Рассвет», «Уфимка», «Заречный», «Вишня», «Зара» и другие, информировал «Башинформ».

«По итогам первого форума мы выделили из республиканского бюджета более 116 млн рублей, хотя могу сказать, что сумма пока не такая уж большая, - цитировал сегодня «Башинформ» Главу Башкирии Радия Хабирова. - Первое – мы направили 66 млн рублей на ремонт подъездных дорог. Начали с небольших массивов, в которых дороги приняты на баланс муниципалитетов. Охватили 79 СНТ, в которых участки имеют 23 тысячи человек, из которых 3,5 тысячи проживают там постоянно».

Как отметил Радий Хабиров, в 2023 году, несмотря на сложные условия и санкционное давление, сумму поддержки на решение проблем садоводов увеличена до 250 млн рублей.

«При этом контроль за ними будет жесткий и финансирование будет направляться только в те СНТ, где есть порядок и которые сами готовы идти навстречу», - сказал Радий Хабиров.