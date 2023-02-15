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Сегодня, 13:02

«Награду получила благодаря Башкирии»: заслуженный строитель РФ Гузель Яубасарова

из личного архива
Фото:из личного архива

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации жителей Республики Башкортостан. Как сообщал ранее «Башинформ», почетное звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено директору ООО проектного института «АС-Проект» РБ Гузель Яубасаровой. Гузель Юнусовна возглавляет проектный институт уже много лет. 

«Награду получила с большой благодарностью руководству республики - Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, премьер-министру правительства РБ Андрею Геннадьевичу Назарову за такую высокую оценку моей деятельности, за поддержку, - сказала она. - Хочу поблагодарить своих постоянных надежных заказчиков и, главное, - своих сотрудников, коллег проектного института, лучших специалистов-проектировщиков республики и свою семью за крепкий тыл».

По ее словам, по проектам института в республике построено множество объектов.

К слову, Союзом архитекторов РБ лучшим проектом 2003 года признан разработанный проектным институтом «АС-Проект» рабочий проект: «Деловой комплекс и жилой дом в квартале № 420 на пересечении улиц К. Маркса и Чернышевского в Ленинском районе города». А лучшим проектом 2005 года признан ТРК «Иремель» с многоуровневыми паркингами в Уфе. В 2007-2015 годах институт награжден переходящим вымпелом «За вклад в развитие архитектуры и строительного комплекса РБ» за I место по итогам работы.

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