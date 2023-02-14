В национальном парке «Башкирия» засняли косуль за зимней трапезой

В национальном парке «Башкирия» засняли четырех косуль, добывающих себе пропитание под снегом. Животные искали еду в поле, где летом росли подсолнухи. Судя по всему, засохшие стебли пришлись им по вкусу.

Сотрудники нацпарка отмечают, что зимой добывать пропитание косулям не так-то просто. Много сил уходит на прыжки по глубокому снегу. Они откапывают себе копытцами то, что осталось с осени: сухие листья, желуди, плющ.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в фотоловушку в особо охраняемой природной территории попал заяц. Также камера засняла семейство кабанов за обедом и ночную охоту рыси.