Фотоловушка нацпарка «Башкирия» поймала зайца во время ночной прогулки

В нацпарке «Башкирия» в фотоловушку во время ночной прогулки попал заяц. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как животное буквально на несколько секунд останавливается прямо напротив камеры и заглядывает в объектив. Специалисты отмечают, что заснять ушастого – большая удача.

«Зайцы ведут ночной образ жизни. Днем отдыхают в норках. Как стемнеет, начинают носиться по лесу в поисках корма. За ночь могут десятки километров пробегать. Поймать шустрика в фотоловушку - большая удача», - говорится в сообщении сотрудников нацпарка.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в объектив камеры природного парка «Башкирия» попала крадущаяся по ночному лесу рысь и дневная трапеза целого семейства кабанов.