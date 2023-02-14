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Сегодня, 12:06

В Башкирии растет число заболевших коронавирусом

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В республике продолжает расти число заболевших коронавирусом, констатировали в министерстве здравоохранения Башкирии.

«Всего с начала пандемии в регионе заболели около 351 тысячи человек, из них 245 — за последние сутки», — сообщили в минздраве.

На сегодняшний день в стационарах получают необходимое лечение 166 человек, 116 из которых — пожилые люди. На амбулаторном лечении находятся 1865 пациентов, 560 из которых — люди старше 60 лет.

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины в Башкирии получили более 3,408 млн человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», за неделю подтверждено 1554 случая заражения новой инфекцией. Это на 63% больше, чем за предыдущие 7 дней. Также в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Показатели за неделю увеличились на 17,6%.

«Мы фиксируем, что потребность в записи к участковым терапевтам выросла. В связи с чем мы провели корректировку расписания врачей. И, соответственно, увеличили им нагрузку», — сообщил накануне на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Автор:Галина Бахшиева
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