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Вчера, 14:43

В Башкирии на выплату пенсий ежемесячно направляется свыше 30 млрд рублей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

На выплату пенсий в Башкирии Соцфондом России ежемесячно направляется более 30 миллиардов рублей, рассказал в передаче «Салям» из ЦУР республики заместитель управляющего, который совмещает обязанности управляющего отделением ведомства по региону, Фаниль Вахитов.

Как напомнил гость эфира, обратиться за различными видами поддержки можно через личный онлайн-кабинет СФР, портал Госуслуг, отделения МФЦ или клиентские службы.

«Наши клиентские офисы работают во всех городах и районах Башкирии. Отмечу, что это стало возможно после объединения пенсионного фонда и фонда социального страхования, что позволило существенно улучшить сервисы и увеличить число специалистов. Теперь у нас есть универсальные специалисты, которые прошли обучение в прошлом году в пилотном режиме для оказания услуг. Жители могут обращаться в наши клиентские офисы как по предварительной записи, так и в формате живой очереди по будням», — отметил Фаниль Вахитов.

Подробная информация доступна у операторов регионального контакт-центра отделения Соцфонда и на сайте.

Ранее «Башинформ» сообщал, что общее число проживающих на территории республики пенсионеров в декабре 2022 года превысило 1,151 млн человек.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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