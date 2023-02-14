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Вчера, 14:20

Инженерная школа Уфимского университета науки и технологий получит федеральный грант

Передовая инженерная школа Уфимского университета науки и технологий «Моторы будущего» получит федеральный грант в размере 348 млн рублей. Хорошей новостью поделился Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Ученые, исследователи, инженеры Башкортостана в очередной раз доказали, что наша наука вносит существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета авиационной отрасли России. Поздравляю! Так держать!» — написал руководитель региона на своей странице в соцсетях.

Как ранее сообщал «Башинформ», УУНиТ вошел в число 30 российских вузов, которые получат федеральное финансирование на развитие передовых инженерных школ. Гранты распределены между передовыми инженерными школами по трем группам в зависимости от достигнутых ими результатов. В первую группу вошли четыре университета, каждый из них получит грант в размере 514,003 млн рублей. Во второй группе — 20 вузов с финансированием по 348,221 млн рублей. В третьей группе — шесть вузов, которые получат по 182,440 млн рублей.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей.

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