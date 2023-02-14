Башкирия получит 348,221 млн рублей на развитие передовых инженерных школ

Уфимский университет науки и технологий вошел в число 30 российских вузов, которые получат федеральное финансирование на развитие передовых инженерных школ. Как следует из информации, опубликованной на сайте министерства науки и высшего образования России, УУНиТ получит грантовую поддержку в размере 348,221 млн рублей.

Сообщается, что гранты распределены между передовыми инженерными школами по трем группам в зависимости от достигнутых ими результатов. В первую группу вошли четыре университета, каждый из них получит грант в размере 514,003 млн рублей. Во второй группе — 20 вузов с финансированием по 348,221 млн рублей. В третьей группе — шесть вузов, которые получат по 182,440 млн рублей.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей. Суммы грантов органически увеличились относительно короткого прошлогоднего отчетного периода: с июля по декабрь 2022 года объем финансирования насчитывал 2,5 млрд рублей. Также были учтены корректировки программ развития передовых инженерных школ в соответствии с новыми вызовами, требующими достижения больших результатов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что на распределение грантов между школами повлияли эффективность реализации программ развития, степень интеграции школ в повестку предприятий реального сектора экономики, а также то, насколько вузы выполнили рекомендации прошлого Совета и свои обязательства по привлечению внебюджетных средств.

«В обществе и со стороны государства есть запрос на инженеров нового формата, и мы считываем этот запрос. Минобрнауки России уделяет пристальное внимание каждой из 30 передовых инженерных школ как одному из инструментов, который позволит решить задачу по подготовке инженеров для высокотехнологичных секторов экономики. Оценивая итоги работы и потенциал передовых инженерных школ, мы обращали внимание на эффективность взаимодействия вузов с промышленными партнерами, отмечали, как они подключают студентов к решению актуальных инженерных задач на производстве. Широкий и разноплановый состав участников Совета позволил обеспечить всестороннюю непредвзятую оценку работы передовых инженерных школ в отчетный период и объективно распределить гранты», — сообщил Валерий Фальков.

Как ранее сообщал «Башинформ», инженерная школа «Моторы будущего» на базе УУНиТ будет решать глобальную научно-техническую задачу, направленную на создание высокоэффективных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, по характеристикам, превышающим мировой уровень. Ключевыми индустриальными партнерами проекта выступают АО «ОДК», ПАО «КАМАЗ», Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.