В Уфе будут реконструировать сад культуры и отдыха имени Аксакова. За его благоустройство в 2022 году проголосовало большинство жителей башкирской столицы.

Согласно проекту, сад, как ландшафтный памятник и памятник градостроительства, максимально сохранит свою историческую ценность. Однако для того, чтобы территория была более современной, её поделят на функциональные зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка, детская площадка.

Также появятся малые архитектурные формы. Металлическая конструкция «Аленький цветочек» будет заменена на другую скульптуру в исторической аллее. Прототипом утраченного театра станет событийная площадка. Она будет располагаться в непосредственной близости к участку, где находился бывший Виденеевский летний театр, и станет городской зоной для мероприятий.

«В рамках проекта модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, старые аварийные деревья на крупномеры, высадят дополнительные деревья и цветущие кустарники. Подчеркнём, что со времен детства Сергея Тимофеевича Аксакова в саду растёт лиственница ориентировочно 1834 года, являющаяся также исторической ценностью. Это дерево будет выделяться среди других архитектурной подсветкой и информационной табличкой», — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Планируется, что благоустройство сада должны завершить до конца текущего года. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, в 2022 году в городе претерпели изменения 12 общественных пространств, в числе которых Дёмский парк, бульвар Славы с прилегающей территорией и сквером, Советская площадь, аллея Медицинской доблести и другие. В этом году планируется благоустройство 14 новых тематических аллей и высадка 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о благоустройстве общественных территорий в Башкирии в 2023 году.