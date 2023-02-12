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Сегодня, 10:22

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на следующую неделю

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, сегодня по республике местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -5, -10 градусов.

В понедельник, 13 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснениях -15, -20. Днем -4, -9 градусов.

Во вторник, 14 февраля, вновь ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснениях -15, -20. Днем, как и накануне, -4, -9 градусов.

В последующие дни характер погоды существенно не изменится.

О том, когда жителям Башкирии ждать весеннего тепла, можно узнать в этом материале «Башинформа». 

Автор:Галина Бахшиева
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