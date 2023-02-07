Новости Башкортостана и Уфы
70.6
+0.21
76.03
-0.7
82.32
+1.33
-14 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 08:30

Когда жителям Башкирии ждать весеннего тепла?

Погода второй недели февраля преподнесла жителям Башкирии неожиданный сюрприз. После непродолжительной оттепели ночные температуры воздуха опустились ниже -20 градусов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда, наконец, мы почувствуем настоящее весеннее тепло? С этим вопросом корреспондент «Башинформа» обратилась к начальнику отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитовой.

«Говорить о приходе весны в феврале еще рано, — заявила метеоролог. — Зимний период пока не прошел. Если судить по декабрю и январю, температура в этих месяцах зафиксирована ниже нормы на 2 градуса, а количество осадков составило около 80% от норматива. И однозначно утверждать, что холода больше не вернутся, мы не можем. Судя по прогнозу гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается около нормы, это примерно -11,7°. Месячное количество осадков также предполагается около нормы — 20-40 мм. В марте, согласно этому же прогнозу, мы ожидаем среднемесячную температуру около -5,1°, что также укладывается в нормативы, характерные для первого весеннего месяца».

Собеседница агентства подчеркнула, что прогноз был составлен еще в конце сентября, поэтому вероятность достоверности - относительна.

Данные сервиса «Яндекс. Погода» подтверждают прогнозы официальных источников: средняя температура воздуха в марте в Уфе будет на уровне средних многолетних значений. Так, в первой декаде первого весеннего месяца значения градусника днем будут колебаться от -5° до -2°, а ночью — от -4° до -6°.

Плюсовые значения на столбиках термометров, если верить прогнозам сервиса, мы увидим лишь к 24 марта. Стоит уточнить, что все эти «погодные» сценарии носят исключительно предварительный характер.

Между тем, по словам научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура этой весной будет ниже нормы на два-три градуса, а снежный покров сойдет чуть позже обычного.

«1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов. Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже», — пояснил метеоспециалист.

Еще можно обратить внимание на народные приметы. Например, теплую и раннюю весну нам обещают в том случае, если осень была холодной. Если осень была теплая, наоборот, весна будет затяжной и дождливой.

Также народные приметы говорят, после теплого января будет морозный март, потому что природа стремится к равновесию; по той же причине после морозов в конце февраля должна наступить оттепель в начале марта. Февраль теплый — к холодной весне, а морозный — к благоприятному лету.

Какие бы сюрпризы ни подготовила для нас погода, помните: весна неизбежна.

Ранее «Башинформ» писал, что Уфа заняла 7 место в рейтинге городов с минимальными температурами в феврале.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика