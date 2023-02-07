Когда жителям Башкирии ждать весеннего тепла?

Погода второй недели февраля преподнесла жителям Башкирии неожиданный сюрприз. После непродолжительной оттепели ночные температуры воздуха опустились ниже -20 градусов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда, наконец, мы почувствуем настоящее весеннее тепло? С этим вопросом корреспондент «Башинформа» обратилась к начальнику отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитовой.

«Говорить о приходе весны в феврале еще рано, — заявила метеоролог. — Зимний период пока не прошел. Если судить по декабрю и январю, температура в этих месяцах зафиксирована ниже нормы на 2 градуса, а количество осадков составило около 80% от норматива. И однозначно утверждать, что холода больше не вернутся, мы не можем. Судя по прогнозу гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается около нормы, это примерно -11,7°. Месячное количество осадков также предполагается около нормы — 20-40 мм. В марте, согласно этому же прогнозу, мы ожидаем среднемесячную температуру около -5,1°, что также укладывается в нормативы, характерные для первого весеннего месяца».

Собеседница агентства подчеркнула, что прогноз был составлен еще в конце сентября, поэтому вероятность достоверности - относительна.

Данные сервиса «Яндекс. Погода» подтверждают прогнозы официальных источников: средняя температура воздуха в марте в Уфе будет на уровне средних многолетних значений. Так, в первой декаде первого весеннего месяца значения градусника днем будут колебаться от -5° до -2°, а ночью — от -4° до -6°.

Плюсовые значения на столбиках термометров, если верить прогнозам сервиса, мы увидим лишь к 24 марта. Стоит уточнить, что все эти «погодные» сценарии носят исключительно предварительный характер.

Между тем, по словам научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура этой весной будет ниже нормы на два-три градуса, а снежный покров сойдет чуть позже обычного.

«1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов. Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже», — пояснил метеоспециалист.

Еще можно обратить внимание на народные приметы. Например, теплую и раннюю весну нам обещают в том случае, если осень была холодной. Если осень была теплая, наоборот, весна будет затяжной и дождливой.

Также народные приметы говорят, после теплого января будет морозный март, потому что природа стремится к равновесию; по той же причине после морозов в конце февраля должна наступить оттепель в начале марта. Февраль теплый — к холодной весне, а морозный — к благоприятному лету.

Какие бы сюрпризы ни подготовила для нас погода, помните: весна неизбежна.

Ранее «Башинформ» писал, что Уфа заняла 7 место в рейтинге городов с минимальными температурами в феврале.