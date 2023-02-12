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«Самое главное — это люди». Молодой хирург из Башкирии несколько месяцев помогал жителям ЛНР и ДНР

соцсети Руслана Гараева
Фото:соцсети Руслана Гараева

Герой нового выпуска совместного проекта ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться» — главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев. Хирург из Бураевского района возглавил первую бригаду медиков-добровольцев региона, которая после начала спецоперации России отправилась в ДНР для помощи местным жителям и военнослужащим.

Команда выехала на Донбасс в начале марта 2022 года. Помимо Руслана Гараева, в нее вошли еще два хирурга, ЛОР-врач и анестезиолог-реаниматолог. Специалисты работали в больнице им. Калинина и Луганской республиканской больнице.

На первый взгляд, их профессиональные задачи не отличались от деятельности в Башкирии, с одним важным исключением — в медучреждения доставляли много пациентов с пулевыми и минно-взрывными ранениями.

«Мы, гражданские хирурги, редко встречали подобное и первое время помогали местным врачам, делали операции — как простым жителям, так и бойцам. Важный психологический момент также связан с тем, что дома мы работали в мирной обстановке, а на Донбассе сложная военная ситуация сохраняется уже 8 лет. Врачи тут высококлассные, несмотря на то, что работают в сложнейших условиях. Самое главное — это люди. Мы считаем, что непосредственно самый большой труд, спасение жизни людей, лежит на плечах медиков», — рассказывал «Башинформу» Руслан Гараев.

Вторая поездка состоялась в июле — на этот раз Гараев вместе с другими врачами из Башкирии приехал в город Красный Лиман Краматорского района Донецкой области. Здесь на всех людей было лишь два врача, инфекционист и пожилая акушер-гинеколог. А квалифицированная помощь была жизненно необходима: из-за постоянного пребывания в бомбоубежищах и подвалах у жителей обострились хронические заболевания.

«Работать пришлось в сложных условиях: городская больница была без электричества, без окон, без воды. Включали генераторы, оперировали, несмотря на постоянные обстрелы. Особенно тяжелое впечатление оставили у нас пострадавшие от обстрелов дети, целые семьи с тяжелыми травмами, поэтому помочь им было огромной радостью», — вспоминал Гараев.

Однако, несмотря на трудности и опасности, молодой врач стойко справлялся со всеми вызовами и форс-мажорными ситуациями. Сказался и довольно большой уже опыт — до руководства уфимским РВФД он возглавлял клинику БГМУ и трудился в Бакалинской центральной районной больнице.

Олег Яровиков
http://oddr.info
пресс-служба Главы Башкирии
Олег Яровиков
http://oddr.info
пресс-служба Главы Башкирии
Фото:Олег Яровиков
«Мы просто выполняли свой долг, многие поступили бы так же. Когда началась спецоперация, первая мысль, возникшая в моей голове: надо ехать, помогать. Семья поддержала мое решение. После возвращения из командировок, в которых я провел два месяца, мне часто звонили коллеги, спрашивали, как попасть на Донбасс, чем можно помочь. Нас поддерживает Глава Башкирии, минздрав республики. Конечно, я готов отправиться в ЛНР и ДНР вновь», — поделился Руслан Гараев.

Из рук Главы республики Радия Хабирова медик-доброволец получил орден генерала Минигали Шаймуратова, а также почетную грамоту Башкортостана. Кроме того, героя за оказанную поддержку лично поблагодарил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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