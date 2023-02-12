Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

Число ковид-заболевших в Башкирии за сутки увеличилось на 239 человек, констатировали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе 350,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции.

«В стационарах сейчас находятся 155 пациентов, из которых 106 — пожилые люди, — отметили в минздраве Башкирии. — Лечатся на дому 1 825 человек. Из них 535 пациентов старше 60 лет».

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии с каждым днем продолжает расти число ковид-заболевших.