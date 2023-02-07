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Сегодня, 11:00

Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

В Башкирии продолжает расти число ковид-заболевших, констатировали в пресс-службе министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии зарегистрировано около 349,3 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, из них 207 за последние сутки.

В стационарах республики сейчас находятся 188 человек, 132 из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся от коронавируса около 1,5 тысячи человек. 

Как сообщил ранее «Башинформ» со ссылкой на главу минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние семь дней вырос в республике на 76 процентов.

Автор:Галина Бахшиева
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