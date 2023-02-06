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Вчера, 15:01

В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 76%

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние семь дней вырос на 76%. Данными координационного центра правительства РФ на правительственной оперативке в ЦУРе поделился министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он также сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в настоящее время составляет 1,3, по России — 1,4.

В инфекционных госпиталях республики развёрнуто 340 коек, свободный коечный фонд составляет 21%.

В Башкирии за минувшие сутки выявлен 201 заболевший. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 349 тысяч случаев коронавируса. В стационарах республики сейчас находятся 165 человек. Из них 114 пациентов — люди старше 65 лет, сообщало информагентство «Башинформ».

Наблюдается в Башкирии и рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. С начала эпидемиологического сезона ее обнаружили у 670 939 человек. По сравнению с предыдущей неделей доля инфицированных возросла на 7,6%.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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