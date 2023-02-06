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Сегодня, 12:21

В Башкирии число ковид-заболевших превысило за сутки 200 человек

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

В Башкирии продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией, констатировали в министерстве здравоохранения региона.

По оперативным данным, за минувшие сутки выявлен 201 заболевший. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 349 тысяч случаев коронавируса. 

В стационарах Башкирии сейчас находятся 165 человек. Из них 114 пациентов - люди старше 65 лет. Амбулаторно лечатся почти 1,6 тысячи человек.

Что касается вакцинации населения от коронавируса, то оба компонента получили на данный момент около 3,394 млн человек. 

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Башкирии остается высоким. 

 

Автор:Галина Бахшиева
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