В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ остаётся высоким. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на правительственной оперативке в ЦУРе. Вместе с тем в республике введен ряд дополнительных мероприятий, которые стабилизировали коронавирусную ситуацию, сказал Айрат Рахматуллин.

По состоянию на сегодняшний день в Башкирии за сутки зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении находятся 167 пациентов. Амбулаторно лечатся 1273 человека. Коэффициент распространения инфекции в Башкирии в настоящее время составляет 1,2, по России — 1,3.

По данным координационного центра правительства РФ, за последние семь дней количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В инфекционных госпиталях развёрнуто 320 коек, свободный коечный фонд составляет 18%.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поинтересовался у Айрата Рахматуллина, почему ранее Сибайский ковидный госпиталь принял в два раза меньше пациентов, чем Туймазинский.

«В Сибае мы поделили: одно крыло для лечения ковид и следующее - для лечения других инфекционных заболеваний. Поэтому пустующих коек нет, но заполняемость и подтверждённость новой коронавирусной инфекции может различаться. В госпитале лежат больные со всего Зауралья. Мы совершаем туда постоянные выезды, всё на контроле», — заверил Айрат Рахматуллин.

Добавим, в Башкирии продолжается тенденция к увеличению числа заболевших ковидом, сообщало информагентство «Башинформ». С выздоровлением за сутки выписались 147 человек.