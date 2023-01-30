В Башкирии растет число ковид-заболевших

Коронавирусом в Башкирии за последние сутки заболели 105 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано почти 348 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В больницах сейчас получают необходимое лечение 155 человек, 103 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1322 ковид-заболевших. Из них 422 пациента — люди старше 60 лет», — констатировали в пресс-службе минздрава.

Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением более 340,5 тысячи человек. Из них 48 человек — за последние сутки.

Что касается вакцинации населения от коронавируса, то оба компонента вакцины получили на данный момент около 3,384 млн человек.

Как сообщал 29 января «Башинформ» со ссылкой на региональный минздрав, накануне в Башкирии зарегистрированы два случая смерти от коронавирусной инфекции.