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Сегодня, 13:33

Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

В отдельных районах республики продолжается выпадение снега, предупредил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов

На некоторых участках федеральных и региональных дорог наблюдается метель, снежные заносы, накат, гололедица. 

«В связи с этим призываю неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - обратился к водителям главный госавтоинспектор Башкирии. - При управлении транспортным средством отложите телефон, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и интервал. Не бросайте автомобили там, где это запрещено дорожными знаками». 

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил участников дорожного движения, что 10, 11 и 12 февраля пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции, информировал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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