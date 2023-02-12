Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

В отдельных районах республики продолжается выпадение снега, предупредил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов

На некоторых участках федеральных и региональных дорог наблюдается метель, снежные заносы, накат, гололедица.

«В связи с этим призываю неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - обратился к водителям главный госавтоинспектор Башкирии. - При управлении транспортным средством отложите телефон, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и интервал. Не бросайте автомобили там, где это запрещено дорожными знаками».

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил участников дорожного движения, что 10, 11 и 12 февраля пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции, информировал «Башинформ».