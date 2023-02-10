Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о проверках на дорогах Башкирии

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил участников дорожного движения, что в пятницу вечером и в последующие выходные дни пройдут масштабные профилактические мероприятия Госавтоинспекции.



«Главная цель проводимых мероприятий — недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием злостных нарушителей ПДД. Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет акцентировано на нетрезвых водителей, пассажирские перевозки, водителей ранее лишенных прав, перевозку детей и т. д., — прокомментировал Севастьянов. — Благодарим за понимание необходимости проведения подобных мероприятий. Хороших и безопасных всем выходных!»