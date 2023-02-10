Опубликован график отключения воды в Уфе на следующей неделе

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды на следующей неделе.

Как сообщили на предприятии, 13 февраля с 10 до 22 часов в Калининском районе Уфы без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Транспортной, 30/5 и на ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10.

14 февраля в Советском районе с 10.30 до 22.30 холодной и горячей воды не будет в домах на ул. Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15; ул. Баргузинской, 6, 19/1 и на ул. Минигали Губайдуллина, 17/3.

На 16 февраля с 10 до 20 часов запланировано отключение холодной воды в Калининском районе Уфы на ул. Мушникова, 9/3, 9/4, 11.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе на средства Фонда национального благосостояния проводится капитальный ремонт на объекте водоотведения в Советском районе.