В Уфе на средства ФНБ ремонтируют крупный объект ЖКХ

В Уфе на средства Фонда национального благосостояния проводится капитальный ремонт на объекте водоотведения в Советском районе.

22 декабря МУП «Уфаводоканал» приступил к первому этапу - санации коллектора протяженностью около 450 м. Эти работы должны быть завершены к 17 февраля.

Второй этап — капремонт участка напорного коллектора от ул. Малой Гражданской до ул. Братьев Кадомцевых (диаметром 90 см и протяженностью 1,16 км).

Как отметили в МУП, работы проводятся бестраншейным способом с минимальным повреждением дорожного полотна.