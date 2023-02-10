Не Алиса, а Һомай: уфимец разрабатывает башкироязычный аналог умной колонки

У жителей республики в ближайшем времени появится возможность пользоваться умной колонкой, аналогом «Алисы», которая умеет разговаривать по-башкирски. Проект разработал уфимский программист Айгиз Кунафин.

Изначально Һомай, а именно так будут звать башкироязычную колонку, задумывалась как программа-помощник для учителей, работающих на «удаленке». Как рассказал агентству «Башинформ» Айгиз, он приступил к ее разработке в годы пандемии. Хотел облегчить процесс проверки домашнего задания. Чтобы педагоги не сидели в чатах всех классов, проверяя готовые уроки, а автоматизировать процесс. По задумке, это должна была быть онлайн-платформа, на которую ученик отправляет голосовое сообщение, а помощник расшифровывает его, предоставляя учителю текстовый вариант. При этом давая подсказки, правильно выполнено задание или есть ошибки.

Сайт программист запустить смог, но тогда обнаружилась проблема: в онлайн-пространстве не было бесплатных ресурсов по распознаванию голосовых команд, не то что на башкирском, но даже на русском языке. Поэтому Айгиз Кунафин собрал группу желающих, они начитали ему башкироязычные тексты, на основе которых он научил программу синтезировать и распознавать родную речь.

К тому времени школьники вернулись в офлайн-формат обучения, поэтому разработчик решил пойти дальше и сделать на основе своей программы умную колонку. Вообще, устройство условно можно разделить на две части: тело, то есть саму колонку, и на внутренности, «мозг». Сейчас именно внутренняя начинка, умный ассистент готов и проходит бета-тестирование.

«Умный ассистент умеет отвечать текстом. Голосовые ответы пока не запускаю, потому что это требует дополнительных финансовых затрат. Сейчас мне нужно понять, какие вопросы могут людей интересовать, что они могут спрашивать у устройства. Потому что бот умеет отвечать на вопросы из всех областей науки и жизни. А на вопрос, к примеру, какая температура в Белорецке, не сможет, потому что пока не умеет искать такую информацию. Поэтому мне нужно понять, какие вообще вопросы есть у пользователей. И уже потом учить правильно отвечать на такие вопросы, привязанные к локальной местности и каким-то персоналиям, политикам, писателям и так далее», — поясняет уфимец.

По статистике, такие умные колонки чаще всего используют для прослушивания музыки, аудиокниг и сказок, так как в поисковых функциях есть недочеты. Той же «Алисе», к примеру, сложно найти ответ, подходящий под наш конкретный запрос, поясняет программист. Поэтому людям проще найти нужную информацию через свой смартфон, а не спрашивать у колонки. Получается, дорогостоящее устройство, по сути, большинство пользователей применяют только как музыкальный проигрыватель и будильник. А Һомай запрограммирована так, чтобы выдавать короткий и емкий ответ на заданный вопрос.

То есть если «Алиса» используется больше как средство развлечения, то башкироязычная колонка будет больше рассчитана на использование в работе.

«Я бы хотел, чтобы колонку больше использовали для работы. К примеру, вы, журналисты, могли бы попросить продиктовать какой-то текст и отправить какую-то информацию в виде текста куда-то. Такой вариант мне больше нравится. Я вижу, что люди будут использовать его таким способом», — признается Айгиз Кунафин.

Следующим этапом станет разработка самой колонки. Ведь нужно научить устройство обращаться к умному ассистенту, находить нужный материал и выдавать его. Работы требуют финансов, поэтому разработчик попробует получить на реализацию проекта грант Главы Башкирии. Если не получится, будет искать инвесторов.

На вопрос, почему умную станцию не назвал более распространенным именем, например, Айгуль, «отец» колонки отвечает: хотел подчеркнуть национальный колорит. Һомай — персонаж легендарного башкирского эпоса «Урал-батыр». Кроме того, первая буква имени, «Һ», есть только в башкирском языке.

«Это положительный персонаж в произведении, к тому же очень красивое имя. И содержит звук „Һ“, который есть в нашем языке, это было принципиально. Потому что идея такая: если пользуются башкирской колонкой, то должны уметь и правильно произносить звуки из башкирского алфавита. В какой-то степени это пропаганда нашего языка, чтобы его уважали, любили и восхищались», — говорит Айгиз Кунафин.

Когда полностью будет готов первый опытный образец, Айгиз пока затрудняется ответить. Но он уверен, что у колонки определенно есть потенциал и будущее.

Тем более что по указу президента страны Владимира Путина в России объявлено Десятилетие науки и технологий. Мера должна помочь талантливым ученым, разработчикам и программистам проявить себя, продвинуть на рынок отечественные аналоги ушедших из-за санкций брендов.