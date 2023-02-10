Какой будет погода на выходные в Башкирии - прогноз

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, сегодня, 10 февраля, пройдет небольшой снег. В отдельных районах будет отмечаться гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -1, - 6 градусов.

В субботу, 11 февраля, вновь ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов. Днем -4, - 9 градусов.

В воскресенье, 12 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16 градусов, при прояснениях -18, -23. Днем -6, -11 градусов.

О том, когда жителям Башкирии ждать весеннего тепла, можно узнать в этом материале «Башинформа».