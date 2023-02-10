Эксперт в Башкирии разъяснила порядок действий при отсутствии нужного врача для записи

Главный внештатный специалист минздрава Башкирии по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи Ирина Фроловичева разъяснила порядок действий при отсутствии врача, к которому жители региона хотят записаться с помощью контакт-центра ведомства.

«Если записи на плановый прием к нужному врачу нет или он, к примеру, находится в отпуске, то операторы предложат внести данные жителя в электронную очередь ожидания, с которой уже непосредственно работают специалисты регистратуры. Они обзванивают пациентов и с их согласия записывают на выбранный день и время приема», — пояснила эксперт в передаче «Салям» из ЦУР республики.

Как напомнила Ирина Фроловичева, номер контакт-центра — 122 (доб. 2). По будням служба работает с 7.30 до 19.00, по субботам — с 8.00 до 16.00, а в воскресенье — с 8.00 до 14.00.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к врачам в Башкирии можно записаться и в выходные дни.