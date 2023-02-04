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Сегодня, 19:01

В Башкирии к врачам можно записаться и в выходные

Если вы плохо почувствовали себя в выходные дни, не надо ждать понедельника. Контакт-центр минздрава работает в субботу (с 8.00 до 16.00) и в воскресенье (с 8.00 до 14.00). А в будни звонки принимаются с 7.30 до 19.00. Номер для записи: 122 (доп 2). Звонок с мобильного телефона абонентов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» — бесплатный.

Помимо контакт-центра минздрава, можно записаться в регистратуре (лично или по телефону), через Госуслуги, Единый медицинский портал, через инфоматы, которые стоят в холлах поликлиник.

Еще вариант — через бесплатное мобильное приложение «К врачу». Там же можно увидеть результаты своих анализов (не придется ходить за ними). Для входа вам потребуется учетная запись на Госуслугах. Подробнее читайте в лонгриде «Что жителям Башкирии нужно знать про запись к врачу».

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