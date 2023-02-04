Что жителям Башкирии нужно знать про запись к врачу.
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Совместно с экспертами ЦУР Башкирии и Минздрава республики рассказываем самые актуальные новости про экстренную и плановую запись к врачам.
1. Записаться можно даже в выходные
Если вы плохо почувствовали себя в выходные дни, не надо ждать понедельника.

Контакт-центр Минздрава работает и в субботу (с 8:00 до 16:00), и в воскресенье (с 8:00 до 14:00). Напоминаем, что в будни дни звонить можно с 7.30 до 19.00. Номер для записи: 122 (доп 2). Звонок с мобильного телефона абонентов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» бесплатный.
2. Записаться можно шестью разными способами
Помимо контакт-центра Минздрава вы можете записаться:

• В регистратуре (лично или по телефону).

• Через Госуслуги.

• Через Единый медицинский портал.

• Через инфоматы, которые стоят в холлах поликлиник. Внешне они похожи на банкоматы.

• Через бесплатное мобильное приложение «К врачу». Обязательно скачайте, это крутое и очень удобное приложение с самыми разными услугами. Например, там можно смотреть результаты своих анализов (больше не придется ходить за ними к врачу). Для входа вам потребуется учетная запись на Госуслугах.
3. Вам должны помочь в фиксированное время
У врачей есть прописанные сроки, в течение которых они обязаны оказать вам помощь. Вот они:
  • Экстренная помощь - 20 минут
  • Неотложная помощь – 2 часа
  • Прием участкового врача, в том числе на дому - 24 часа
  • Консультация при подозрении на онкологию - 3 рабочих дня
  • Плановая консультация врача-специалиста - 14 рабочих дней
  • Провести исследования (УЗИ, МРТ, КТ и др.) - 14 рабочих дней
Какая именно помощь вам нужна, скорая или неотложная, решит диспетчер. Именно для этого они задают много уточняющих вопросов, отвечайте на них максимально честно.

Если у человека травма, кровотечение, сердечный приступ, инсульт, потеря сознания, нарушение дыхательной функции, то есть реальная угроза жизни, это скорая помощь.

Если поднялась температура, скачет давление или обострилось хроническое заболевание, то есть появилась угроза здоровью человека, но не жизни, то это неотложная помощь.
4. В экстренных случаях не надо ждать две недели
Дефицит врачей – очень важный и чувствительный вопрос, который быстро не решится, но это не означает, что, если у вас, к примеру, болит ухо, очереди к лору надо ждать две недели. Это же опасно для вашей жизни. В экстренных случаях вас примут в тот же день. Обращайтесь в кабинет неотложной медицинской помощи, который есть в каждой поликлинике. Там всегда дежурит врач, который знает, как помочь, или направит в стационар.
5. Самостоятельно можно записаться не только к терапевту
Самостоятельно вы можете записаться к врачу общей практики, хирургу, офтальмологу, отоларингологу, дерматологу, инфекционисту, урологу, акушеру-гинекологу, стоматологам и зубным врачам, психиатру-наркологу, фтизиатру, детскому (подростковому) психиатру и фельдшеру. Это написано в приказе Минздрава Башкирии №530-д.

К остальным врачам запись только через терапевта, такой порядок. Это нужно для того, чтобы правильно начать лечение, а не ставить себе диагноз, почитав статью в интернете. Терапевты и педиатры — это специалисты широкого профиля, они учатся этому много лет.

Простой пример: у человека болит живот. Он очень хочет пойти к гастроэнтерологу, ведь живот якобы лечат только там. Но «болит живот» может быть и проблемами желудочно-кишечного тракта, и признаком нижнего инфаркта миокарда, и что-то по линии хирурга или даже онколога. Теперь по всем врачам ходить? Нет, для этого и есть терапевт. Он назначит вам анализы и в зависимости от их результатов сразу направит к профильному врачу. При повторном приеме к терапевту идти не надо, профильный врач сам запишет вас к себе или своим коллегам.

У этого правила есть два исключения.

Во-первых, инвалиды 1 и 2 групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, почетные доноры России и другие льготники (см 3.2. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2023 год) имеют право прийти к любому врачу без записи и очереди.

Во-вторых, если человек стоит на диспансерном учете, он может попасть к своему профильному врачу напрямую, без терапевта. Эта функция пока доступна только совершеннолетним пациентам, вопрос записи так стоящих на учете детей прорабатывается.
Подготовил - Станислав Шахов.
Фото - Олег Яровиков.
Верстка - Валерия Любина.

04.02.2023